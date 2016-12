Cirque du Soleil fa rivivere Michael Jackson

foto Ufficio stampa Correlati SHOW SPETTACOLARE

I SEGRETI 12:20 - Prima a Torino (19 e 20 febbraio al Palaolimpico) e poi a Milano (23 e 24 febbraio al MediolanumForum con replica pomeridiana il 24) il grande show "Michael Jackson The Immortal World Tour" del Cirque du Soleil ha segnato sold out. Due ore di musica e tributo intenso con ballerini, band live, luce e scenografia imponenti. Uno dei più bei omaggi fatti al re del pop. Ad applaudire gli artisti a Milano Simona Ventura con tutta la famiglia. - Prima a Torino (19 e 20 febbraio al Palaolimpico) e poi a Milano (23 e 24 febbraio al MediolanumForum con replica pomeridiana il 24) il grande show "" delha segnato sold out. Due ore di musica e tributo intenso con ballerini, band live, luce e scenografia imponenti. Uno dei più bei omaggi fatti al re del pop. Ad applaudire gli artisti a Milanocon tutta la famiglia.

Lo spettacolo inizia con cinque fan travestiti da Michael Jackson che dipingono un murales dedicato al loro idolo. Ma è soprattutto sull'infanzia del cantante che ruota gran parte del primo tempo. I cancelli dell'ormai celebre Neverland, il grande parco-casa divertimenti di Jacko, si aprono lasciando spazio all'immaginazione. Una celebrazione dell'infanzia del re del pop dal suo amore per gli animali (con la famosa scimmia a cui era legato Jacko) alle canzoni dei Jackson 5. Poi un grande saloon apre le danze e la musica di "Smooth Criminal". Uno dei momenti più intensi è "Human Nature" con proiezioni in 3D che riproducono l'Universo mentre gli acrobati sono sospesi in aria con tute luminose. Infine la chiusura con "Thriller" tra ballerini vestiti a nozze in mezzo al cimitero. La seconda parte (con più ritmo) si apre con le ballad "You Are Not Alone" e "I Just Can’t Stop Loving You" per poi snocciolare i brani più famosi come "Beat It", "Earth Song", "Scream" e un commovente e bellissimo filmato in bianco nero in cui un giovanissimo Michael cantava con voce già potente "I’ll Be There". Prima ancora del finale con "Man In The Mirror", un mix d'effetto e riuscitissimo di "Can You Feel It"/"Don’t Stop Till You Get Enough"/"Billie Jean"/"Black or White" ha fatto alzare in piedi il MediolanumForum.

Andrea Conti