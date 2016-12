Oscar 2013, il trionfo di "Argo"

Come molti ormai si aspettavano, dunque, è stato il film di Ben Affleck a portarsi a casa la statuetta come miglior film dell'anno. Una conferma dopo l'incetta di premi fatta dai Golden Globe in avanti. La vera sorpresa in realtà è arrivata dalla premiante. Infatti, dopo l'ingresso in palcoscenico di Jack Nicholson, ad annunciare il vincitore è stata Michelle Obama in persona in diretta dalla Casa Bianca. Per quanto riguarda gli altri premi, due Oscar a "Django Unchained" di Quentin Tarantino, come miglior sceneggiatura originale e come miglior attore non protagonista, con Christoph Waltz che centra la doppietta dopo il premio ottenuto con "Bastardi senza gloria", sempre di Tarantino. Migliore attrice non protagonista Anne Hathaway per "Les Mirables".



"Amour" di Michael Haneke ha vinto invece l'Oscar come miglior film straniero (Austria). La pellicola recitata in francese da Emmanuelle Riva e Jean-Louis Trintignant ha già vinto la Palma d'oro a Cannes. Delusione per Mario Marianelli, unico italiano in corsa per la statuetta: non è riuscito a fa il bis (aveva vinto la statuetta per "Espiazione") con la colonna sonora originale di "Anna Karenina", il film diretto da Joe Wright e interpretato da Keira Knightley e Jude Law.



AFFLECK: "GRAZIE A MIA MOGLIE E AMICI IN IRAN" - "Grazie ai miei amici in Iran che vivono in condizioni non facili e a mia moglie che ha lavorato al nostro matrimonio per dieci Natali. Grazie all'Academy. Non importa quanto certe cose ti possano buttare giù. Nella vita, alla fine bisogna sempre risollevarsi", così un emozionato Ben Affleck ha ricevuto l'Oscar più importante quella al miglior film per il suo "Argo". Non è piaciuta in Iran la decisione di assegnare l'Oscar per il miglior film ad "Argo".



PROTESTA IN IRAN PER "ARGO" - L'agenzia semi-ufficiale iraniana Fars, vicina ai Pasdaran, ha commentato dicendo che la pellicola "non lo meritava", aggiungendo che il film di Ben Affleck è un'opera "anti-Iran" realizzata da "una casa di produzione sionista".



DAY LEWYS: "ORA DOVREI FERMARMI" - "Non saprei chi voglio interpretare nel prossimo ruolo, credo di avere bisogno di un paio di anni di riposo e davvero non posso immaginare cosa possa fare dopo Lincoln". Parola di Daniel Day Lewis, l'unico nella storia del cinema ad avere vinto tre Oscar come migliore attore protagonista. Sul palco del Dolby Theater è arrivata la definitiva consacrazione con l'annunciata terza statuetta dopo quelle vinte con "Il mio piede sinistro" e "There will be Blood".





