"Argo" in recupero sul kolossal "Lincoln"

14:53 - Alla fine Davide potrebbe battere Golia. Se all'inizio "Lincoln" poteva infatti sembrare il favorito, dall'apertura ufficiale della stagione dei premi con i Golden Globes, "Argo" è diventato uno dei candidati più probabili. Nell'ultimo mese il film diretto da Ben Affleck si è aggiudicato tutti i premi più importanti assegnati dai sindacati dell'industria del cinema. In calo invece le quotazioni di "Django" e "Zero Dark Thirty".

Nella notte di domenica 24 febbraio si conosceranno i vincitori del premio più importante del cinema, l'Oscar. E ad Hollywood c'è gran fermento, specialmente perchè, tra i nove film candidati al premio di miglior pellicola, manca ancora un super favorito. In corsa per la statuetta "Argo", "Lincoln", "Vita di Pi", "Il lato positivo", "Les Miserables", "Zero Dark Thirty", "Re della terra selvaggia", "Django Unchained" e "Amour".



La storia è l'elemento in comune che hanno i due titoli più quotati. "Lincoln", diretto da Steven Spielberg, racconta la lotta del sedicesimo presidente degli Stati Uniti - magistralmente interpretato da Daniel Day-Lewis - per l'abolizione della schiavitù. "Argo" tratta invece una vicenda storica di carattere internazionale: la crisi degli ostaggi americani in Iran nel 1979, con Affleck nei panni di un agente della Cia incaricato di riportare in patria un gruppo di impiegati dell'ambasciata americana segretamente nascosti da mesi nell'ambasciata canadese.



Se il primo è girato in modo impeccabile, il secondo tende a piacere di più, perchè racconta un pezzo di storia più recente, omaggiando l'industria cinematografica americana (gli ostaggi verranno infatti liberati fingendo la produzione di un film americano a Teheran) e l'autocelebrazione è sempre piaciuta molto agli Academy. Basti pensare al vincitore dell'anno scorso, "The Artist", un film muto e in bianco e nero che celebrava gli albori di Hollywood.