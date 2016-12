Sydne Rome: "Che passione per Polanski!"

foto Olycom 16:42 - E' stato uno dei sex symbol degli anni Settanta, poi Sydne Rome, che di anni adesso ne ha 62, è sparita. L'attrice torna a teatro e a "Io Donna" confessa la sua passione per Roman Polanski, scoppiata quando lanciò la sua immagine sexy in "Che?". "E' stato il mio Pigmalione, il mio maestro, gli devo moltissimo. Ora posso ammetterlo. Ero innamorata di lui, ho vissuto un amore speciale perché Roman non ha mai saputo niente", racconta. - E' stato uno deidegli anni Settanta, poi, che di anni adesso ne ha 62, è sparita. L'attrice torna a teatro e a "Io Donna" confessa la sua passione per, scoppiata quando lanciò la sua immagine sexy in "Che?". "E' stato il mio Pigmalione, il mio maestro, gli devo moltissimo. Ora posso ammetterlo. Ero innamorata di lui, ho vissuto un amore speciale perché Roman non ha mai saputo niente", racconta.

"Torno a recitare in quello che è 'il' ruolo per eccellenza per una della mia età - assicura - come a 20 anni può esserlo Giulietta". Cioè Baby Jane, interpretata da Bette Davis nel celebre film del 1962 Che fine ha fatto Baby Jane. Dopo una battaglia legale per i diritti durata anni, debutta il 23 febbraio al teatro Belli di Roma. "Perché lo faccio? Perché siamo circondati da giovani che cercano fama rapida. Poi tutto finisce velocemente. Voglio spiegare che, se non ti costruisci una vita vera basata su affetti autentici, puoi finire come Baby Jane. Io non avrei mai potuto avere un'esistenza basata solo sul lavoro. E poi ti faccio un'altra confessione. Fu il mio caro, vecchio amico Don Lurio a dirmelo: 'Sydne, tu devi recitare Baby Jane in teatro, è il tuo ruolo'. Da quando me lo disse, non me lo sono più tolto dalla testa. Ora finalmente a 62 anni".