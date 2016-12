Arriva "Il Grande e Potente Oz"

foto Da video Correlati MILA KUNIS IN AZIONE 11:10 - Il 7 marzo arriva nelle sale italiane "Il Grande e Potente Oz", il fantasy diretto da Sam Raimi con protagonista James Franco nel ruolo dell'iconico Mago. Nel cast anche Mila Kunis (Theodora), Rachel Weisz (Evanora), Michelle Williams (Glinda), Zach Braff (Finley). Tgcom24 offre una clip in esclusiva. - Il 7 marzo arriva nelle sale italiane "", il fantasy diretto da Sam Raimi con protagonista James Franco nel ruolo dell'iconico Mago. Nel cast anche Mila Kunis (Theodora), Rachel Weisz (Evanora), Michelle Williams (Glinda), Zach Braff (Finley).offre unain esclusiva.

Nel film Raimi immagina le origini del popolare mago creato da L. Frank Baum. Quando Oscar Diggs, illusionista di un piccolo circo itinerante nel Midwest, dotato di una buona parlantina e di una discutibile etica, si spinge troppo oltre con i suoi trucchetti e si ritrova catapultato dal polveroso Kansas nel fantastico Regno di Oz, pensa di aver vinto alla lotteria: fama e fortuna a sua completa disposizione. Questo finche' non incontra le tre streghe Theodora, Evanora e Glinda, non convinte che lui sia il grande mago che tutti credono. Coinvolto suo malgrado nei conflitti del Regno di Oz e dei suoi abitanti, Oscar deve capire chi è buono e chi è cattivo prima che sia troppo tardi. E deve decidere se aiutare il magico mondo a risolvere i conflitti che ne minacciano l'equilibrio. E' costretto così a scegliere quale tipo di uomo vuole essere, prima che sia troppo tardi. Grazie alle sue arti magiche e con un po' di illusione, ingenuità e perfino stregoneria, Oscar si trasforma non solo nel grande e potente mago ma anche in un uomo migliore.