Michael Bublè, il nuovo disco uscirà ad aprile

foto Twitter 10:50 - Michael Bublè ha annunciato ufficialmente l'uscita di "To Be Loved", che sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 23 aprile. Dopo il successo dell'album natalizio "Christmas", Bublè torna con un disco ricco di duetti d'eccezione. Tra questi il più atteso è sicuramente quello con l'attrice Reese Whitherspoon, che ha collaborato con il cantante per la cover di "Somethin' stupid", di Frank e Nancy Sinatra.

Su Twitter il cantante ha intanto sfidato i suoi fan a "scartare" la copertina di "To Be loved". Ad ogni 10mila hashtag #BubleAlbumReveal, infatti, l'artista svelerà una nuova porzione della cover, fino a renderla completamente visibile.



Un disco all'insegna della positività e del buonumore, come ha spiegato lo stesso Bublè: "Il mio nuovo album è sull'amore, sulla felicità, sulle cose divertenti e belle della vita. E' stato molto eccitante lavorare con i miei amici e collaborare così a lungo con Bob Rock, che ha prodotto l'intero album. Siamo una buona squadra, amo i brani che ha selezionato".