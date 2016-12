Sanremo, i Modà sbancano la classifica album

foto LaPresse Correlati MARCO SVELA IL SUO CD

LE VOTAZIONI DI SANREMO 08:30 - Archiviato Sanremo , si guarda alla classifica degli album e dei singoli più venduti. Il vincitore Marco Mengoni pubblica il suo cd "#prontoacorrere" il 19 marzo ma tra i singoli con "L'essenziale" è disco d'oro. I Modà sbancano tra i cd con "Gioia", oltre 200mila copie vendute. Chiara è seconda con "Un posto nel mondo". Annalisa è la terza Big più venduta con "Non so ballare", nono posto. Il vincitore di Sanremo Giovani Antonio Maggio è 34esimo.

Nella top 100 della classifica album della Fimi/Gfk Raphael Gualazzi con "Happy Mistake" è al 13esimo posto, Max Gazzé è al 18esimo mentre Malika Ayane con "Ricreazione - Sanremo edition" risale dal 36esimo al 20esimo posto. Al 24esimo posto i Marta sui Tubi con "Cinque-La luna e le spine" e Simona Molinari è 27esima con "Dr Jekyll Mr Hyde". Andrea Nardinocchi, uno degli eliminati a Sanremo Giovani durante le serate, è al 30esimo posto con "Il momento perfetto". Simone Cristicchi è al 32esimo con "Album di famiglia", un altro dei Giovani eliminati Il Cile con "Siamo Morti a Vent'anni" è al 41esimo posto della classifica. Maria Nazionale è 53esima con "Libera", mentre Renzo Rubino Premio della Critica tra i Giovani è al 55esimo posto con "Poppins". Infine la seconda classificata tra i Giovani Ilaria Porceddu è 69esima con "In equilibrio".



La classifica parla chiaro circa la valutazione della Giuria di qualità del Festival che ha piazzato con forza Elio e Le Storie Tese al primo posto e parimerito secondi Mengoni e Modà. Una bella rivincita sia per i Modà e per Mengoni che comunque ha vinto al televoto nel rush finale ma che non aveva convinto la Giuria di qualità. Grande soddisfazione e rivincita in termini di vendite e di successo anche per Annalisa che è stata massacrata dalla Giuria di qualità (ha preso l'1% dei voti) ma che ha subito debuttato al nono posto nella classifica dei dischi. "Non so ballare" è il terzo album più venduto tra gli artisti partecipanti al Festival di Sanremo. "Gioia"dei Modà (prodotto da Ultrasuoni/distribuito ArtistFirst) è uscito giovedì 14 febbraio e ha subito raggiunto le oltre 200mila copie in prenotazione e il primo posto su Itunes. Sono 3 milioni di visualizzazioni su YouTube per “Se si potesse non morire”.



Il video ufficiale di Marco Mengoni "L'essenziale" ha realizzato oltre 2 milioni visualizzazioni. Inoltre, L’essenziale è in testa alla classifica di iTunes dal primo giorno di pubblicazione ed è il più trasmesso dalle radio. Marco Mengoni si conferma primo anche nella speciale classifica di Spotify dedicata a Sanremo. Il 19 marzo 2013 esce il nuovo album di Marco Mengoni. I brani, tutti inediti, sono prodotti da Michele Canova e registrati tra Los Angeles e Milano. Marco Mengoni si sta preparando per rappresentare l’Italia di fronte alla platea internazionale dell’Eurovision Song Contest, che si terrà a Malmo in Svezia il 18 maggio.



MENGONI SVELA LA TRACKLIST DI #PRONTOACORRERE - Marco Mengoni su Facebook ha svelato la tracklist e il titolo del nuovo cd "#prontoacorrere" con tanto di foto di copertina. 1. L’essenziale 2. Non me ne accorgo 3. Non passerai 4. Un’altra botta 5. La vita non ascolta 6. Pronto a correre 7. Bellissimo 8. La valle dei re 9. I got the fear 10. Avessi un altro modo 11. Evitiamoci 12. 20 Sigarette 13. Deserto 14. Una parola 15. Natale senza regali

Andrea Conti