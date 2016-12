"Anatomy Awards 2013", gli Oscar del nudo

13:05 - Pochi giorni all'assegnazione degli Oscar e il sito specializzato Mr. Skin anticipa la kermesse assegnando i suoi personalissimi "Anatomy Awards", ovvero gli Oscar ai migliori nudi. Dalle categorie più generali (miglior seno o miglior sedere) a quelle più "particolari" (miglior pipì fatta su Zac Efron). Per i premi ai nudi storici quest'anno insignita Sylvia Kristel con quello alla carriera e le ragazze di "Porky's".

Un appuntamento che è diventato ormai un classico e che anticipa le statuette dell'Academy in maniera... frizzante.



I premi se li sono divisi in maniera abbastanza equa stelle del grande schermo e volti celebri di serie tv. In questo campo hanno fatto incetta serie celebri per non avere troppe remore a trattare il tema sesso e nudo, come "Shameless" e "Californication". Premiata Helen Hunt, il cui nudo integrale, primo della carriera, a 40 anni, ha già fatto molto parlare quest'anno. Alcune categorie sono state create ad hoc, come quella del miglior "nunkini" (una via di mezzo tra un bikini e un abito da suora) per quello indossato da Kate Upton ne "I tre marmittoni", o quella della miglior "pipì su Zac Efron" coniato per la ormai nota scena di "Paperboy" in cui Nicole Kidman si "lascia andare" sul compagno attaccato da una medusa.



Doveroso il premio a Sylvia Kristel, regina dell'immaginario erotico degli anni 70, con la sua Emmanuelle, e scomparsa l'anno scorso.