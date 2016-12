Lady Gaga: "Mi avete dato la forza per farcela"

foto Twitter Correlati OPERATA D'URGENZA

11:53 - Nonostante i problemi di salute, Lady Gaga può contare sull'affetto dei fan, che in queste settimane le hanno dimostrato tutta la loro vicinanza. Per ringraziarli, subito dopo l'operazione all'anca, la popstar ha pubblicato sul suo sito una letterina dedicata a loro. "Mostri, mi avete dato un sacco di forza oggi. Vi ringrazio di cuore per aver condiviso con me tante storie ed esperienze che vi riguardano da vicina".

Un vero atto d'amore verso il suo pubblico, che le ha fatto sentire tutto il suo calore prima e dopo l'intervento chirurgico. "Quando mi stavano preparando per l'operazione ho pensato a tutti i dolori che mi avete raccontato: i problemi famigliari, la scuola, i problemi di salute e le crisi di identità. A volte siete così coraggiosi che mi spaventate - continua la lettera - Poi ho pensato a me. Sono viva, sto vivendo il miglio sogno e questo è solo un ostacolo sulla mia strada".



Gaga ha poi tranquillizzato circa le sue condizioni di salute, spiegando che il problema all'anca è solo temporaneo. "Sono grata che sia un problema momentaneo, mentre per altri purtroppo non lo è. Avete cambiato la mia vita. Vi amo e sono orgogliosa di far parte della vostre vite. Se voi potete farcela allora ce la posso fare anch'io"