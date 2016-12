Brit Awards, la doppietta di Emeli Sandé

foto Ufficio stampa Correlati BRIT AWARDS, LO SHOW

Serata di gala a Londra per gli Oscar della musica britannica. L'edizione 2013 dei Brit Awards, tra tante star, ha visto trionfare due emergenti come Emeli Sandé e Ben Howard, unici artisti a portarsi a casa due premi: miglior solista femminile e miglior album la Sandé, miglior solista maschile e rivelazione dell'anno Howard. Tra gli altri premiati Coldplay, Adele e Mumford & Sons.

Come già accaduto qualche settimana fa con i Grammy Awards è mancato l'artista in grado di fare il pieno. La distribuzione dei premi è stata molto equilibrata persino nell'accontentare nuove leve e big navigati.



Un premio ad Adele sembra impossibile non darlo, ecco quindi "Skyfall" premiato come miglior singolo britannico con la radio Capital FM. Il concerto dell'anno invece è stato quello dei Coldplay.



I Brit Awards hanno sempre anche un occhio al panorama fuori dall'Inghilterra. Ecco così Lana Del Rey portarsi a casa il premio come miglior solista internazionale femminile, mentre in campo femminile ha vinto Frank Ocean. Miglior gruppo internazionale i Black Keys, che così si confermano dopo la vittoria ai Grammy.



In quanto allo show i mattatori sono stati Justin Timberlake, che ha presentato un nuovo singolo, e Taylor Swift, fascinosa tanto con la voce quanto con i cambi d'abito.



