Bruno Mars a Milano per l'unica tappa italiana

foto Ufficio stampa 16:28 - Bruno Mars sbarcherà in Italia per un'unica data del The Moonshine Jungle Tour. L'appuntamento è per il 26 ottobre al MediolanumForum di Assago (MI). A due anni di distanza dal successo di "Doo-Wops & Hooligans", il disco di debutto 39 volte platino, il cantautore ha pubblicato lo scorso dicembre il nuovo "Unorthodox Jukebox". Mars ha vinto un Grammy nella categoria Best Male Pop Vocal Performance.

Presentato al Saturday Night Live, il nuovo album racconta la libertà stilistica raggiunta dal giovane talento della scena pop contemporanea: “Questo album rappresenta la mia libertà - ha dichiarato Bruno Mars a Billboard -. Sono io in studio a scrivere e registrare quello che preferisco”. "Unorthodox Jukebox" vede la partecipazione di importanti produttori, da Mark Ronson (Amy Winehouse) a Jeff Bhasker (fun., Kanye West, Jay-Z), da Emilie Hayne (Eminem) a Diplo (M.I.A, Usher).



INFORMAZIONI Via Giuseppe di Vittorio, 6 Apertura porte Ore: 19 - Inizio Concerti Ore: 21 seguiranno a breve maggiori informazioni relative al prezzo del biglietto Biglietti in vendita su www.ticketone.it a partire dalle ore 10 di venerdì 1 marzo,