Moglie di Giampiero Ingrassia muore sulla neve

foto Olycom 12:27 - E' morta mentre stava sciando, probabilmente per un malore. Barbara Cosentino aveva 48 anni ed era la moglie dell'attore Giampiero Ingrassia. Era in vacanza a Roccaraso, a L'Aquila, con la figlia e stava affrontando la pista Canguro di Pizzalto quando è svicolata sulla neve fermandosi più a valle. A nulla sono valsi i soccorsi, la donna è morta sul colpo, con ogni probabilità per un infarto.

Giampiero è il figlio dell'attore Ciccio Ingrassia e da anni si divide tra teatro (famoso il musical "Grease" con Lorella Cuccarini) e televisione, sia come attore di fiction, sia come conduttore di programmi televisivi. Ingrassia viveva con la famiglia a Roma e non era con lei e la figlia Rebecca in vacanza, visto che in questi giorni sta mettendo in scena Frankenstein junior a Napoli. La salma è stata subito trasportata all'obitorio dell'ospedale di Castel di Sangro, a disposizione dell'autorità giudiziaria.