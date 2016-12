Vanoni e Chiara, salta il duetto per Lucio Dalla

foto Tgcom24 Correlati L'INVITO SU TWITTER 12:51 - Durante Sanremo Ornella Vanoni rimasta folgorata da Chiara su Twitter le aveva scritto: "Faresti un duetto con me il 4 marzo a Bologna? Una canzone di Dalla...". La risposta della vincitrice di "X Factor": "Ne sarei davvero onorata". Poi la doccia fredda: "Cara Chiara, ho già parlato con gli organizzatori e non c'è la possibilità e questo mi dispiace. Ci sarà un'altra occasione. Pensiamoci e rimaniamo in contatto. Ti dico: incontriamoci!". - Durante Sanremorimasta folgorata dasu Twitter le aveva scritto: "Faresti un duetto con me il 4 marzo a Bologna? Una canzone di Dalla...". La risposta della vincitrice di "X Factor": "Ne sarei davvero onorata". Poi la doccia fredda: "Cara Chiara, ho già parlato con gli organizzatori e non c'è la possibilità e questo mi dispiace. Ci sarà un'altra occasione. Pensiamoci e rimaniamo in contatto. Ti dico: incontriamoci!".

Dunque le due cantanti si sarebbero dovute incontrare in Piazza Maggiore a Bologna, dove si terrà un concerto speciale per ricordare il cantautore scomparso e che vedrà insieme artisti da Gianni Morandi a Renato Zero, passando per Gianna Nannini e Fiorella Mannoia. La Vanoni dava per certa la possibilità tanto che aveva specificato su Twitter: "Oggi propongo la tua presenza e poi decidiamo la canzone". Ma poi l'organizzazione ha fatto sapere alla cantante che non era possibile organizzare il duetto. Dispiaciuta Ornella però ha invitato subito Chiara per un incontro. In ogni caso questa è una vera e propria consacrazione per la giovanissima cantante che mette a segno un altro successo dopo la vittoria di "X Factor", la bella figura fatta a Sanremo con l'intensa ballad "L'esperienza dell'amore" e Il futuro che verrà". Profetica Mina che su Chiara aveva scritto: "La tua freschezza, il tuo candore, la tua classe, la tua inconsapevolezza ti porteranno lontano".



ARRIVA IL PRIMO DOCU-FILM SU ORNELLA VANONI - L'11 marzo si terrà al Piccolo Teatro Strehler di Milano una serata speciale in onore di Ornella Vanoni. Nell’occasione verrà proiettato in anteprima “Ornella Vanoni - Ricetta di donna”, il primo docu-film sulla vita dell’artista diretto e prodotto da Alexandra della Porta Rodiani. Per la prima volta, in un lungometraggio, Ornella Vanoni parla dei suoi 50 anni di carriera: dai suoi inizi al Piccolo Teatro di Milano con Giorgio Strehler, al sodalizio con Gino Paoli, dalla scoperta della musica brasiliana alla reinterpretazione del jazz, fino ad oggi, ancora protagonista della scena musicale e artistica italiana. L’ingresso per la serata dell’11 marzo sarà gratuito con ritiro del biglietto e assegnazione del posto. I biglietti saranno disponibili da giovedì 21 febbraio presso la biglietteria del Piccolo Teatro Strehler (largo Greppi, Milano - MM2 Lanza - da lunedì a sabato dalle 9.45 alle 18.45, domenica dalle 13 alle 18.30). Per informazioni sulla serata dell’11 marzo: Tel. 848.800.304 – 02.72.333.301/313

Andrea Conti