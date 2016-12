Karina Huff: "Guarita dal cancro per mio figlio"

foto Diva e Donna Correlati AL MARE E SUI MONTI 13:26 - In Italia è diventata famosissima negli anni 80, grazie al ruolo di inglesina acqua e sapone nei film vacanzieri dell'epoca come "Sapore di sale" e "Vacanze di Natale". La sua carriera nel Bel Paese è stata però breve per Karina Huff (51 anni). "Le cose non sono andate nel verso giusto e sono dovuta tornare a Londra" spiega a "Diva e Donna", confessando di aver vinto la sua battaglia contro il cancro grazie al figlio Alessandro. - In Italia è diventata famosissima negli anni 80, grazie al ruolo dinei film vacanzieri dell'epoca come "" e "". La sua carriera nel Bel Paese è stata però breve per(51 anni). "Le cose non sono andate nel verso giusto e sono dovuta tornare a Londra" spiega a "", confessando digrazie al figlio Alessandro.

"In Italia ho avuto successo ma alcune cose non sono andate come speravo - racconta Karina - Specie con il mio ex marito, un geometra che non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo. Mi ha lasciata e non mi ha dato un soldo. Con un bambino di tre anni sono dovuta tornare a Londra. Ho cresciuto mio figlio Alessandro da sola, facendo l'insegnante".



Nel 2008 l'attrice ha scoperto di avere un nodulo maligno sotto il seno: "Da tempo sapevo che sarebbe successo qualcosa. Un giorno, dopo la doccia, mi scoprii quello che al tatto sembrava una piccola cisti. Dopo 48 ore mi stavano già operando".



Una malattia dura e dolorosa, da cui è guarita soprattutto grazie all'amore per il figlio: "La vita mi ha deluso e lasciato senza voglia di combattere. Ma poi vedevo mio figlio e mi dicevo che dovevo farcela per lui".