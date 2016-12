The National, due date in Italia

foto Ufficio stampa 08:56 - A distanza di 2 anni dal successo della data ferrarese arrivano in Italia i The National per due date: Roma (30 giugno all'Auditorium Parco della Musica di Roma) e Milano (primo luglio al City Sound di Milano), in cui presenteranno oltre ai brani degli album precedenti, le tracce del nuovo ancora misterioso album, in uscita nei prossimi mesi per 4 AD. - A distanza di 2 anni dal successo della data ferrarese arrivano in Italia iper due date: Roma (30 giugno all'Auditorium Parco della Musica di Roma) e Milano (primo luglio al City Sound di Milano), in cui presenteranno oltre ai brani degli album precedenti, le tracce del nuovo ancora misterioso album, in uscita nei prossimi mesi per 4 AD.

The National si sono formati nel 1999, quando Aaron Dessner (guitars, bass, piano), Bryce Dessner (guitar), Scott Devendorf (guitar; bass), Bryan Devendorf (drums) and Matt Berninger (vocals), si sono ritrovati dopo essersi trasferiti a Brooklyn. Sin dagli esordi i The National hanno ottenuto il favore e l’approvazione della critica internazionale ma è stato solo nel 2005, con il bellissimo "Alligator", uno degli album indipendenti più chiacchierati e amati del 2005, definito da "Uncut" un vero e proprio “capolavoro”, che il gruppo è stato scoperto e apprezzato da un pubblico più vasto, grazie anche a memorabili performance dal vivo. E così, nel tempo, è cresciuto intorno ai The National un numero sempre maggiore di ammiratori. "Boxer" (2007) arrivato a due anni di distanza dal precedente Alligator, contiene brani ormai considerati degli assoluti classici come Fake Empire”, “Mistaken For Strangers” e “Start A War” ed ha trasformato la band da stella dell’underground a vera e propria Istituzione del rock. Nel 2010 è uscito per la 4AD "High Violet"che ha portato alla band il successo globale sia dal punto di vista commerciale che della critica musicale.