Milano celebra il mito Giorgio Gaber

foto Tgcom24 Correlati LA RASSEGNA

LA VOCE DEL PRESENTE 15:52 - Per celebrare Giorgio Gaber, a dieci anni dalla sua scomparsa, Milano dal 21 febbraio al 23 marzo sarà invasa da spettacoli, incontri e mostre. La Rassegna "Milano per Giorgio Gaber" è stata presentata da Paolo Del Bon, presidente della Fondazione Gaber, dalla figlia dell'artista Dalia Gaberscik e dall'Assessore alla Cultura Stefano Boeri. In cartellone anche Luca e Paolo il 22 e il 23 marzo al Teatro Strehler con "Non contate su di noi". - Per celebrarea dieci anni dalla sua scomparsa, Milano dal 21 febbraio al 23 marzo sarà invasa da spettacoli, incontri e mostre. La Rassegna" è stata presentata da, presidente della Fondazione Gaber, dalla figlia dell'artistae dall'Assessore alla Cultura. In cartellone ancheil 22 e il 23 marzo al Teatro Strehler con "".

"Siamo consapevoli che questi non sono tempi semplici - ha detto la Gaberscik - ma ce l'abbiamo fatta grazie anche all'appoggio del Sindaco Pisapia e Boeri. La nostra volontà e desiderio è quello di rimanere un appuntamento fisso annuale, magari non con una durata così lunga". Trapela anche qualche indiscrezione sul Festival Gaber che ogni anno si tiene a Viareggio: "Ne stiamo parlando e confermo che sicuramente il Festival si terrà in Versilia e non solo a Viareggio. Saranno coinvolti anche altri Comuni". Intanto Paolo Del Bon ha spiegato e raccontato quali saranno gli eventi della Rassegna: "Il primo appuntamento è al Tieffe Teatro con Maria Laura Baccarini in 'Gaber, io e le cose' (dal 21 febbraio al 3 marzo). Sarà accompagnata dal violinista Régis Huby. Arriva un'altra donna ad interpretare il pensiero di Gaber dopo Maddalena Crippa". Ed è intervenuta anche la Baccarini, presente in conferenza stampa: "Vivo in Francia da diversi anni e il mio amore per Gaber è sempre rimasto intatto. Mi sono accorta che la sua opera è universale e può essere interpretata anche da una donna. Quando ho presentato lo spettacolo in Francia il pubblico è impazzito e voleva conoscere tutto dell'artista". Al Piccolo Teatro Studio il 12 marzo, la scena sarà riservata a “Giorgio Gaber - Jacques Brel: (un) dialogo in parole canzoni immagini”. Un appuntamento con il Teatro-Canzone di Gaber e Brel, in una presentazione audiovisiva animata da Micaela Bonavia e Gilles Cuomo e realizzata in collaborazione con Istitut francais Milano. Il 13 marzo, sempre al Teatro Studio, il singolare Incontro-Spettacolo "Gaber se fosse Gaber" di e con Andrea Scanzi. "Dopo un anno e mezzo in giro per l'Italia - ha detto Del Bon - finalmente questo spettacolo sbarca a Milano".



"Poi c'è l'esperimento di scrittura ed evocazione che volevamo fare da tempo 'Com’è bella la città' al Teatro Studio il 14 marzo. Un testo di Alessandra Scotti che racconta la città di Milano fino ai nostri giorni in cinque racconti. Un reading a cui parteciperà Gianfelice Facchetti accompagnato alla chitarra da Stefano Covri". Spettacolo sold out lo scorso anno, si è pensato di proporre delle repliche il 22 e il 23 marzo al Piccolo Teatro Strehler di "Non contate su di noi" con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Infine dall’8 marzo, le Officine Creative Ansaldo ospiteano “Qualcuno era... Giorgio Gaber": fotografie, documenti, testi, immagini, recensioni e tanto altro sul percorso artistico del Signor G. Fino alla conclusione dell’anno scolastico, il giornalista Andrea Pedrinelli, intensificherà le sue Lezioni-Spettacolo “Il Signor G” nelle scuole medie e medie superiori di Milano e Provincia. L'Assessore Boeri, infine, ha ricordato le intenzioni del Comune di Milano: "Confermiamo la nostra intenzione di intitolare il Teatro Lirico a Giorgio Gaber".

Andrea Conti