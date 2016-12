Boy George magro dopo la prigione

foto Tgcom24 Correlati PRIMA E DOPO 10:08 - Nel 2009 Boy George ha scontato quindici mesi di carcere per aver sequestrato un gigolò. Da allora il cantante ha voluto con ostinazione perdere peso. Da obeso è diventato un figurino come testimoniano alcune foto postate su Twitter. L'altra sera Boy George è apparso al Palace Theatre di Londra per una manifestazione e ha catalizzato l'attenzione dei paparazzi. - Nel 2009ha scontato quindici mesi di carcere per aver sequestrato un gigolò. Da allora il cantante ha voluto con ostinazione perdere peso. Da obeso è diventato un figurino come testimoniano alcune foto postate su Twitter. L'altra sera Boy George è apparso al Palace Theatre di Londra per una manifestazione e ha catalizzato l'attenzione dei paparazzi.

Insomma sembrano lontano i tempi degli eccessi di cibo e sostanze proibite per il cantante che ha approfittato di questi mesi per stare più attento alla linea. Qualche maligno sostiene già che Boy George in realtà abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica e alla liposuzione per apparire così in forma.