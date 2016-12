Carmen Electra, bad-girl selvaggia

foto Da video Correlati SCANDALI ED ECCESSI

Grande ritorno sulla scena per Carmen Electra, che per la ballata elettronica "I Like It Loud" (firmato a quattro mani con il produttore Bill Hamel) si trasforma in una provocante party-girl, tutta scandali ed eccessi. Curve bombastiche e look trasgressivo, la cantante non passa certo inosservata mentre sfila per le strade di New York, attirando gli sguardi degli uomini come una calamita.

Dopo quasi vent'anni di silenzio, Carmen Electra torna alla musica e non si fa mancare proprio niente, con una ballata elettronica ricca di provocazioni: dai travestiti "al guinzaglio" alla passione travolgente in limousine, dai balletti sexy sul dance floor ai back-stage piccanti. Per la cantante (40 anni) il tempo sembra essersi fermato e nel video di "I Like It Loud" appare più in forma e sensuale che mai.