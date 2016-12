Mariah Carey torna al pop per il Mago di Oz

foto Kika Press Correlati SEMPRE BOMBASTICA 10:10 - Mentre è impegnata come giudice ad "American Idol", Mariah Carey continua a lavorare al suo nuovo disco che uscirà la prossima primavera. Nel frattempo è uscito il brano della colonna sonora del film "Il Grande e Potente Oz" di Sam Raimi, in uscita il 7 marzo, che si intitola "Almost Home". Un ritorno al pop per la cantante, salutato con entusiasmo dai fan sui social, cui seguirà un video del fotografo glamour David LaChapelle. - Mentre è impegnata come giudice ad "",continua a lavorare al suo nuovo disco che uscirà la prossima primavera. Nel frattempo è uscito il brano della colonna sonora del film "" di, in uscita il 7 marzo, che si intitola "". Un ritorno al pop per la cantante, salutato con entusiasmo dai fan sui social, cui seguirà un video del fotografo glamour David LaChapelle.

"Questa canzone regala una sensazione di benessere - ha dichiarato la Carey in un comunicato - perché dà la sensazione di raggiungere la vostra casa e stare con le persone che ami". Il brano è stato scritto dalla stessa Carey con Simone Porter, Justin Gray e Lindsey Ray e coprodotto da Stargate. Sembra che la cantante con "Almost Home" si sia allontanata dalle sonorità hip hop e r&b per avvicinarsi nuovamente al pop, il genere che le ha regalato il successo internazionale negli anni 90. Non si sa ancora se questa canzone in qualche modo anticipa le nuove sonorità del disco in uscita. Ma i fan per ora sono entusiasti.



