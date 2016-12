Anzaldo: "Romeo e Giulietta come una favola"

foto LaPresse Correlati CAPOLAVORO DI SHAKESPEARE 19:22 - Al Teatro Carcano di Milano dal 20 febbraio al 3 marzo in scena "Romeo e Giulietta" di William Shakespeare con Gloria Gulino (Giulietta) e Giovanni Anzaldo (Romeo). "Abbiamo lavorato tanto sul testo riadattando la tragedia agli anni 30 ma anche con riferimento ai costumi di fine 800 e i trucchi come fosse una favola di Tim Burton", rivela Giovanni a Tgcom24. - Al Teatro Carcano di Milano dal 20 febbraio al 3 marzo in scena "" dicon(Giulietta) e(Romeo). "Abbiamo lavorato tanto sul testo riadattando la tragedia agli anni 30 ma anche con riferimento ai costumi di fine 800 e i trucchi come fosse una favola di Tim Burton", rivela Giovanni

"La forza di questa storia è che è il libro sull'amore per eccellenza. - continua - Il sentimento rimane al centro della scena dall'inizio alla fine. Non abbiamo fatto nessun taglio ma lasciato tutto com'era nella versione originale. Poniamo in risalto un ragazzo che elabora il concetto d'amore, lo scopre lentamente fino a non dormire la notte per poi ritrovare la sua stabilità con Giulietta. La cosa più interessante di 'Romeo e Giulietta' è come si possa passare dall'amore all'odio con facilità e di come Shakespeare abbia bene analizzato questi sentimenti".



Giovanni, diplomato alla Scuola del Teatro Stabile di Torino, ha interpretato a teatro con Alessandro Gassman "Roman e il suo cucciolo" per il quale ha vinto il Premio Ubu 2010 come miglior attore under 30. Successo anche per la sua interpretazione nella trasposizione cinematografica del testo – "Razzabastarda" – uscita nel 2012. "Alessandro mi ha colpito per la sua vita d'attore - spiega Giovanni -. La gioia e la positività con cui si butta nelle cose e nei progetti. Ha sempre un sorriso pronto sempre".



La crisi c'è e si sente soprattutto in teatro "ma questa crisi aiuta anche molti giovani a fare Associazioni e proporre qualcosa di nuovo nei teatri e non solo penso anche alle Web Serie. Credo che questo momento così difficile in realtà solletichi la creatività di molti".



INFORMAZIONI Durata 2 ore e 30 + intervallo Orari feriali ore 20.30 – domenica ore 15,30 – lunedì riposo Prezzi poltronissima 34 euro – balconata 25 euro (studenti 15 euro/13,50 euro) Per informazioni e prenotazioni 02 55181377 – 02 55181362

Andrea Conti