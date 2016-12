Molinari e Cincotti, una coppia da swing

foto Ufficio stampa Correlati GUARDA IL VIDEO

Simona Molinari e Peter Cincotti hanno partecipato al 63esimo Festival di Sanremo con i brani "La felicità" (firmato da Molinari, Cincotti, Vultaggio e Avarello) e "Dr. Jekyll Mr. Hyde" (testo di Lelio Luttazzi e Alberto Zeppieri e musica di Lelio Luttazzi). I due cantanti presentano in anteprima a Tgcom24 il video di "La Felicità".

Le due canzoni in gara a Sanremo cono contenute nel nuovo album di Simona “Dr. Jekyll Mr. Hyde” che contiene 11 tracce e molte collaborazioni per questo nuovo lavoro. Oltre a Cincotti , protagonista anche in un altro duetto “Non so dirti no (A long way from home)” di cui firma parole e musica, sono presenti Gilberto Gil in “Sampa Milano”, scritta dall’artista brasiliano per un gemellaggio tra Italia e Brasile e tradotta da Simona, Lelio Luttazzi che è presente in “Buonanotte Rossana” sia come autore del brano, sia nella registrazione originale del suo piano, Roberto Gatto alla batteria in “Where the clouds go” e in “Sampa Milano” e il gruppo torinese The Sweet Life Society con Frank Armocida in “Gran Balon”.