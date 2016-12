Carolina Crescentini: "Io non tradisco"

foto Ufficio stampa Correlati AUTOEROTISMO

Sulla fedeltà non dubbi: "Sono la migliore fidanzata che un uomo possa avere". Perché Carolina Crescentini ad "Amica" assicura di non aver mai tradito e di non essere sensibile alla bellezza maschile: "Nessuno dei miei ex era un adone". L'attrice 32enne confessa la sua grande passione per le scarpe e l'avversione verso la chirurgia plastica: "Anche se ognuno è libero di fare quello che vuole, anche di diventare Miss Piggy del Muppet Show".

La moda da sempre è una delle sue passioni: "Quando indosso un vestito, entro in quel personaggio. Per me gli abiti sono importantissimi" e del suo amore per le scarpe (ne ha 250 paia. Quella più sexy?: 'stringata maschile, ma con tacco alto'). E ancora della sua anima noir: "Io uccido nei sogni. Ammazzo persone che minacciano il mio equilibrio, la gioia del mondo. Hanno volti che non conosco, ma so che devo ucciderli". Vittima per due anni di uno stalker, parla anche dei danni collaterali della fama: "Mi ripeto tutti i giorni che facciamo gli attori perché c'è un pubblico che ci guarda. Senza questo saremmo niente. Quindi io sono grata a chi mi apprezza. Se per strada un fan vuole parlarmi o fare una foto con me, mi fermo e la faccio. Gli stalker sono un'altra cosa: materia giudiziaria".