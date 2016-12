Harrison Ford, un Han Solo di 70 anni

foto Ufficio stampa

- Iniziano a diffondersi dettagli sul sequel di "Star Wars" messo in cantiere dalla Disney dopo aver acquisito i diritti sulla saga da George Lucas. Sin dall'inizio si erano diffuse voci sul ritorno di alcuni dei volti storici della prima trilogia e adesso arriva la conferma almeno su uno di loro. Harrison Ford avrebbe infatti firmato un accordo per rivestire i panni di Han Solo, anche se la Disney per ora non conferma.