Kasia: "Taricone mi ha insegnato la libertà"

Tanto lavoro per Kasia Smutniak che da anni si divide tra cinema e tv. Al settimanale "Grazia", che le dedica la copertina, l'attrice parla per la prima volta del rapporto con il nuovo compagno, il produttore Domenico Procacci, e della sua vita dopo la tragedia che ha colpito Pietro Taricone, padre della figlia Sophie: "Pietro mi ha insegnato la libertà, di fare scelte dettate solo dal mio cuore e dalla mia testa, Domenico a stare calma".

"Ho sempre avuto bisogno di compagni più forti di come apparentemente posso sembrare io, pratici, protettivi", racconta Kasia, protagonista della serie tv di Raiuno "Domenico Modugno". Per l'attrice l'unico obiettivo, adesso, è quello di "essere una buona madre, ma non so e non credo che purtroppo mi riesca sempre". Dopo la morte di Taricone la Smutniak non riesce a godersi i giorni di primavera: "Quando c'è la pioggia o fa freddo, quello che mi è successo, mi è più sopportabile, come se il sole mi invitasse e una festa a cui non me la sento di partecipare. Pietro era davvero uno diverso. Io non sono e non ho mai fatto proprio niente di speciale".



Ad aiutarla è soprattutto il nuovo compagno: "Domenico è iperattivo, non a caso abbiamo tanti interessi in comune, a cominciare dalla montagna. Però a differenza di me ha un equilibrio reale. Altrimenti non avrebbe l'umanità e l'intelligenza di capire che il dolore con cui convivo non toglie niente al nostro legame, e il nostro legame non toglie niente a quel dolore".