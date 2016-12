Rhyth.mix, tra ginnastica e danza

foto Ufficio stampa Correlati GINNASTICA E DANZA, CHE RHYTHMIX! 07:55 - Arriva al teatro Manzoni di Milano, dal 22 al 24 febbraio, “Rhyth.mix”, uno show che vede protagonista atlete di ginnastica ritmica impegnate in coreografie affascinanti. “I nostri sono esercizi più da acrobate che da ballerine – spiega Fabrizia D'Ottavio, ex iridata della nazionale italiana di ritmica – ma gli esercizi che presentiamo sono studiamo in ottica teatrale, con qualcosa in più a livello visivo”. - Arriva al teatro Manzoni di Milano, dal 22 al 24 febbraio,, uno show che vede protagonista atlete di ginnastica ritmica impegnate in coreografie affascinanti. “I nostri sono esercizi più da acrobate che da ballerine – spiega, ex iridata della nazionale italiana di ritmica – ma gli esercizi che presentiamo sono studiamo in ottica teatrale, con qualcosa in più a livello visivo”.

Quando lo sport diventa spettacolo. E non per modo di dire. Un'idea che è partita da Barbara Cardinetti e Antonio Gnecchi, e che ha trovato compimento grazie all'abilità di un gruppo di atlete che, dal passaggio dalla pedana al palco di un teatro, non ha perso nulla della loro grazia e tecnica. Così clavette, funi, palle, nastri e cerchi diventano parte di uno show altamente moderno e visivamente affascinante. La compagnia, oltre che dalla D'Ottavio, è composta da Valentina Giolo, Daniela Masseroni, Vera Santagata e Sheila Verdi. Le date di Milano però saranno speciali perché al gruppo si uniranno tre ginnaste che hanno fatto parte del gruppo olimpico che ha conquistato il bronzo a Londra: Elisa Santoni, Elisa Blanchi e Anzhelika Savrayuk.



Armonia ed eleganza. E doti ginniche fuori dal comune, ovviamente. Lo spettacolo sta a cavallo tra ginnastica e danza. “Ovviamente per quanto riguarda il tipo di movimento rimaniamo di più nell'ambito della ginnastica” spiega la D'Ottavio. “Alla fine, rispetto al ballerino classico, noi siamo un po' di più acrobate. Poi utilizziamo i tipici attrezzi della ritmica come palla, clavette e il cerchio. Però è anche vero che gli esercizi che riportiamo sul palco non sono quelli che presenteremmo in pedana ma sono studiati per un ambiente teatrale, con luci, proiezioni e tante piccole accortezze che regalano qualcosa in più a livello visivo”.



Come sei entrata a far parte di questo progetto?

Sono stata molto fortunata perché tutto è partito all'indomani del mio ritiro, avvenuto nel 2008, dopo le Olimpiadi di Pechino. Per me è stata un'opportunità meravigliosa perché la carriera di una ginnasta è piuttosto breve ed è un peccato poi lasciarsi tutto alle spalle. In questo modo, finché il fisico ce lo permette, continuiamo a fare quello per cui abbiamo vissuto sin dall'inizio.



È più difficile volteggiare sul palco di un teatro o in pedana per una gara?

Le pressioni e la tensione di una gara sono ovviamente una cosa di diversa, il passaggio dalla pedana al palco è stato molto difficile. Anche se quello che facciamo in t eatro è tecnicamente più semplice di quanto eseguivamo in gara, le difficoltà sono “ambientali”: c'è la pendenza del palco, il buio, la mancanza di punti di riferimento. Soprattutto i primi mesi è stato complicato e ancora adesso, ogni volta è un mettersi in gioco.



La preparazione di una ginnasta è durissima e molto intensa. Per uno spettacolo di questo tipo come vi allenate?

Dal punto di vista fisico c'è sicuramente un'intensità di allenamenti diversa rispetto a prima. Ci autogestiamo, ognuna ormai si allena in base a quello che il fisico richiede, non c'è qualcuno che ci costringa a fare qualcosa in vista di una gara. Sembra un paradosso ma da alcuni punti di vista è meglio: c'è meno stress fisico e, autogestendosi, ognuna di noi conosce i propri limiti e si evitano infortuni.



Oltre al teatro avete fatto anche alcune cose in televisione...

La prima cosa è stato lo show di Fiorello nel 2010, poi “Scherzi a parte” e abbiamo anche girato uno spot pubblicitario per una marca di cosmetici. Insomma, alterniamo il teatro alla televisione, sono ambiti diversi ma belli entrambi. Secondo me ci sono possibilità di sviluppo di questo progetto perché si adatta a tante situazioni. Abbiamo fatto anche cose al di fuori da tv e teatro, tipo convention aziendali.



Nel nostro Paese ci si ricorda dell'esistenza della ginnastica ogni quattro anni, in occasione delle Olimpiadi. Credi che questo spettacolo possa aiutare a far conoscere questo sport?

Questo purtroppo è il problema nostro e di altri sport. Credo che Rhyth.mix possa dare un contributo importante e ogni anno ne abbiamo la conferma. Più della metà del pubblico che viene a vederci è costituito da persone che seguono la ritmica. Ma poi queste si portano dietro amici e parenti che sono nuovi a questo ambiente. Per lo spettacolo di Milano abbiamo la partecipazione speciale di tre ragazze che hanno fatto le Olimpiadi di Londra, sono fresche di medaglia, e quindi questo non può che aumentare l'interesse.



PER INFORMAZIONI

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 - 7636901 - Fax 02 76005471

Internet www.teatromanzoni.it

E-mail info@teatromanzoni.it



Massimo Longoni