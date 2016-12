Un Timberlake noir per "Suit and Tie"

foto Da video Correlati LE IMMAGINI DEL VIDEO

L'ALBUM DI NOZZE 13:00 - Atmosfere swing per "Suit and Tie", il nuovo singolo di Justin Timberlake in collaborazione con il rapper Jay-Z. Il video, girato in bianco e nero, vanta la regia di David Fincher (Zodiac, The Social Network) ed è una sorta di avanti e indietro nel tempo: dai fumosi locali anni '40 ai moderni studi di registrazione. Si tratta del primo estratto del nuovo album "The 20/20 Experience", in uscita il prossimo 19 marzo. - Atmosfere swing per "", il nuovo singolo diin collaborazione con il rapper Jay-Z. Il video, girato in bianco e nero, vanta l(Zodiac, The Social Network) ed è una sorta di avanti e indietro nel tempo: dai fumosi locali anni '40 ai moderni studi di registrazione. Si tratta del primo estratto del nuovo album "The 20/20 Experience", in uscita il prossimo 19 marzo.

Per il video di "Suit and Tie" Timbarlake si è affidato al regista David Fincher, che lo aveva già diretto sul set di "The Social Network". Il brano fa da apripista a "20/20 Experience", il nuovo album che uscirà il prossimo 19 marzo, e vanta al collaborazione del rapper Jay-Z.



La clip è una sorta di viaggio nel tempo, che catapulta Timberlake e Jay-Z dal mondo moderno ai club degli anni '30, per riscoprire tutto il fascino dell'epoca, tra eleganti completi in doppio petto e intriganti femme fatale.