Britney Spears sexy rapper in pelle

foto Da video Correlati CARICA EROTICA 12:04 - Shorts in pelle neri, coda di cavallo, pancia in bella vista. Dopo le fatiche in tv con X Factor, Britney Spears torna a cantare, che poi è quello che sa fare meglio. Eccola infatti il video ufficiale del remix di "Scream & Shout" con Will.i.am. La pop star balla e canta in versione rapper. Aggressiva, sensuale e incorreggibile, Britney cerca di reagire come può dopo che è tornata di nuovo single e sfodera tutta la sua carica sexy. - Shorts in pelle neri, coda di cavallo, pancia in bella vista. Dopo le fatiche in tv con X Factor,torna a cantare, che poi è quello che sa fare meglio. Eccola infatti il video ufficiale deldi "" con. La pop star balla e canta in versione rapper. Aggressiva, sensuale e incorreggibile, Britney cerca di reagire come può dopo che è tornata di nuovo single e sfodera tutta la sua carica sexy.

Il 2013 non è iniziato nel migliore dei modi per la cantante che non farà più parte della giuria di X Factor nella prossima edizione. Pare infatti che Simon Cowell non sia soddisfatto del lavoro svolto dalla Spears, che per entrare nel talent aveva chiesto ben 15 milioni di dollari. E come se non bastasse, la storia d'amore con Jason Trawick è finita: "Jason ed io abbiamo deciso di comune accordo di chiudere il nostro rapporto, lo adorerò per sempre e rimarremo ottimi amici". Certo, saranno rimasti pure amici, ma il fallimento resto. Così Britney ha pensato bene di rigiocarsi la carta sexy.