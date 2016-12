Sesso, star di Hollywood recitano anche a letto

foto Da video Correlati ANGELINA E I NUDI

15:24 - Gli attori di Hollywood recitano anche a letto. E se Jennifer Lopez ama urlare mentre fa l'amore (pare che abbia fatto tremare i vetri di una camera d'albergo), Angelina Jolie sotto le lenzuola sarebbe noiosa. Come in un film a luci rosse, Blake Lively punta su lingerie e sexy toys, mentre Jennifer Aniston con il partner non ama il ruolo da protagonista. "Star Magazine" stila una classifica sul sesso e le star. E non tutti meritano l'Oscar.

Una ex amante del tenebroso Colin Farrell rivela che è "selvaggio come Topolino... abbiamo fatto l'amore tre volte, ma il sesso reale è durato soltanto dieci minuti". Mentre Channing Tatum si eccita quando la moglie fa la lap dance e le regala un massaggio completo del corpo dopo il sesso. La Jolie, secondo l'ex marito Billy Bob Thornton, non è molto partecipe, anche se pare che con Brad Pitt il set preferito dove fare l'amore è in piscina, dietro una cascata d'acqua. Tutta un'altra storia per la Lopez, che ha riscoperto i piaceri della vita con il toyboy Casper Smart.



Secondo i soliti beninformati, la star "urla come una pazza" tanto che recentemente una cameriera di un lussuoso albergo è entrata di corsa nella stanza pensando che il fidanzato la stesse uccidendo e invece li ha trovati avvinghiati e felici. Per il povero Bradley Cooper le recensioni non sono proprio bellissime: ama pronunciare parole in francese mentre fa sesso, "ma è come essere a letto con Pepe Le Pew". Che puzzi pure? Chi, invece, è una bomba è il sexy vampiro Robert Pattinson. Sarà per questo che ora che si sono lasciati di nuovo l'ex fidanzata Kristen Stewart gira con i suoi boxer sporchi tutti i giorni, "per sentirlo più vicino"? Ah saperlo.