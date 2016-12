Aperitivo in concerto nel segno di Prince

foto Ufficio stampa 14:28 - Nuovo appuntamento d'eccezione per la rassegna "Aperitivo in concerto". Domenica 17 febbraio, alle 11, al teatro Manzoni di Milano il cornettista e compositore Taylor Ho Bynu presenta, in prima europea, una trascinante, arguta, sofisticata e brillantissima rilettura della musica di Prince, il principe nero della musica, il folletto di Minneapolis. - Nuovo appuntamento d'eccezione per la rassegna "Aperitivo in concerto". Domenica 17 febbraio, alle 11, al teatro Manzoni di Milano il cornettista e compositore Taylor Ho Bynu presenta, in prima europea, una trascinante, arguta, sofisticata e brillantissima rilettura della musica di Prince, il principe nero della musica, il folletto di Minneapolis.

Un progetto musicale di grande fascino e intelligenza quanto di notevole raffinatezza e coinvolgente teatralità, firmato da uno fra i più rappresentativi musicisti della nouvelle vague improvvisativa americana.



Come scrive Ernesto Assante, Prince produce, canta, scrive e suona una musica che pur restando profondamente legata alla tradizione nera ha fatto propri elementi del rock, del funk, del pop, in una miscela urbana, elettrica, nervosa e che, sottilmente, ribadisce costantemente la sua natura nera.



Figura ormai mitica della musica popolare afroamericana contemporanea, Prince trova nello straordinario cornettista, compositore e arrangiatore Taylor Ho Bynum (uno fra i protagonisti della nuova scena musicale americana, affascinante partner musicale di artisti come Gerald Cleaver, Dave Douglas, Bill Dixon, Leo Smith, Nicole Mitchell, Anthony Braxton, Cecil Taylor, Mary Halvorson, Jessica Pavone, Tomas Fujiwara, nonché leader di gruppi di straordinario interesse come SpiderMonkey Strings, Positive Catastrophe, The Thirteenth Assembly, Book of Three, The Convergence Quartet, and Quartet Collective) un interprete d'eccezione, capace di mettere in drammatica evidenza non solo il suo retaggio tradizionale d’estrazione afroamericana ma anche l’inconfondibile valenza contemporanea delle sue composizioni. In questa raffinata impresa lo accompagna un gruppo di eccezionali musicisti, fra i quali spiccano il ben noto bassista Stomu Takeishi e il fenomenale batterista Pheeroan akLaff.



