Tom Cruise, 3 milioni per la casa di New York

14:04 - Un piccolo terremoto ha sconvolto il business immobiliare di New York. A quanto riporta Immobiliare.it sembra infatti che Tom Cruise abbia concluso la vendita dello storico appartamento nell'East Side - di cui è proprietario dal 1985 - per una cifra che si aggira intorno ai 3 milioni di dollari. L'attore ha intenzione di trasferirsi più vicino alla figlia Suri (7 anni), che vive con la madre Katie Holmes sulla costa orientale.

Dopo quasi 28 anni, Tom Cruise ha deciso di vendere l'appartamento di New York, in cui ha vissuto con ognuna delle sue tre mogli (Mimi Rogers, Nicole Kidman e Katie Holmes). La casa si trova al decimo piano di un prestigioso palazzo nell'East Village e misura circa 200 mq. La trattativa è stata condotta in forma riservata, ma sembra che l'accordo si aggiri intorno ai 3 milioni di dollari.



Sembra che il divo voglia trasferirsi vicino alla figlia Suri e all'ex moglie Katie Holmes, che attualmente vivono sulla costa orientale. Sono quindi finiti i giorni da single nella Grande Mela per Cruise, che ha deciso di voltare pagina e mettercela tutta per essere un ottimo papà.