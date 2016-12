Applausi a Berlino per Tornatore

foto Ufficio stampa Correlati LE FOTO DAL SET 11:47 - Applausi e successo anche di vendite per "Giuseppe Tornatore al festival di Berlino. Con il regista, a raccogliere i complimenti sono stati i protagonisti Geoffrey Rush, Jim Sturgess e il maestro Ennio Morricone. Evento fuori concorso, diventato un caso di successo al box office italiano (8,5 mln di euro incassati) dove il cinema è in crisi, il film di Tornatore sta andando forte come vendite. - Applausi e successo anche di vendite per " La migliore offerta " dialdi. Con il regista, a raccogliere i complimenti sono stati i protagonistie il maestro. Evento fuori concorso, diventato un caso di successo al box office italiano (8,5 mln di euro incassati) dove il cinema è in crisi, il film di Tornatore sta andando forte come vendite.

Escluse infatti le ultime trattative per Francia ed Inghilterra, il film è stato già acquistato dai più importanti Paesi tra cui: Stati Uniti, Israele, Cina, Messico, Argentina, Brasile, Canada, Giappone, Australia e Germania dove uscirà il 21 marzo. Prodigo di aneddoti e di simpatia al ricordo del set di Tornatore, Rush confessa che ha visto per la prima volta il film sul grande schermo del Friedrichstadt Palast e ne è rimasto affascinato, pur avendo visto il montaggio finale prima solo su un dvd a bassa risoluzione. "Si colgono tutte le sfumature di una sontuosa messa in scena, una grande regia e una passione per i dettagli che ho provato a mie spese durante le riprese". Rush confessa infatti che Tornatore appartiene alla rara schiera di registi con cui ha lavorato che dopo una scena spesso osano dire "No, così non va bene, la rifacciamo". Attento fino alla maniacalità ai dettagli, Peppuccio lo ha corretto decine di volte, cercando ogni volta un risultato, un gesto, un'attitudine più convincente.