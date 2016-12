Weeken al cinema, sfida Damon-Siani

di Gus Van Sant con Matt Damon, John Krasinski, Frances McDormand, Rosemarie DeWitt, Lucas Black, Hal Holbrook, Scoot McNairy, Tim Guinee, Titus Welliver. Un giovane e rampante affarista, Steve Butler, batte le campagne americane vendendo il sogno milionario del momento: concedere la trivellazione dei terreni per far uscire il gas naturale imprigionato dalla terra. Si sa che, nella realtà, questa nuova tecnologia ha molti detrattori e che rischia di inquinare le falde e le coltivazioni in modo drammatico. Ma per Butler si tratta di offrire soldi e benessere a contadini ridotti in miseria e quando prende coscienza della sua responsabilità, l'ingranaggio è già in moto. Sarà costretto a combattere contro i suoi padroni e anche con i suoi presunti beneficiati, ma come nel più nobile cinema americano sarà la morale ad avere la meglio.di e con Alessandro Siani e con Sarah Felberbaum, Christian De Sica, Serena Autieri, Marco Messeri, Salvatore Misticone, Nello Iorio, Lello Musella, Alan Cappelli Goetz. Doppio apprendistato amoroso per lo squattrinato Antonio (che si innamora di una principessa capricciosa) e per il ciambellano Anastasio che perde la testa per una fruttivendola, ma non sa come stare nella sua nuova "società".di Roberto Andò con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Valeria Bruni Tedeschi, Michela Cescon, Anna Bonaiuto, Judith Davis, Eric Trung Nguyen, Andrea Renzi, Gianrico Tedeschi, Massimo De Francovich, Renato Scarpa. A pochi giorni il segretario nazionale del principale partito d'opposizione, Renato Olivieri, si prepara all'ennesima, bruciante sconfitta: quasi un destino per il suo partito. Ma questa volta Olivieri decide diversamente e, semplicemente scompare. Dopo il primo sconcerto e un fioccare di illazioni tra i suoi colleghi più amici, spetta alla moglie della sua eminenza grigia trovare la soluzione. Si chiede al fratello gemello del politico, un filosofo dal sorriso degno del Candide di Voltaire, di impersonare per qualche giorno lo scomparso. E le cose della politica prendono un'altra piega, chissa' forse verso una diversa utopia.di John Moore con Bruce Willis, Jai Courtney, Cole Hauser, Sebastian Koch, Yuliya Snigir, Anne Vyalitsyna, Amaury Nolasco, Pavel Lychnikoff, Megalyn Echikunwoke, Mary Elizabeth Winstead. Anche per il duro per eccellenza, il poliziotto senza incertezze John McClane, viene il tempo di passare la mano. Ormai piu' preoccupato per la sorte del figlio che per il suo lavoro, finisce a Mosca dove il ragazzo rischia la pelle a causa della mafia russa. Ma una volta ritrovatisi, padre e figlio scoprono di essere al centro di un intrigo che porta dritto dritto alla guerra nucleare e sono costretti quindi a rimboccarsi le maniche, ciascuno a suo modo. In coppia saranno, ancora una vola, imbattibili.