Beatles, reinciso il primo album

foto Olycom 11:27 - Undici canzoni registrate in dodici ore. Proprio come avvenne cinquant'anni fa, nel febbraio del 1963, quando i Beatles incisero "Please, please me", lo storico album di debutto dei "Fab Four". Ora un gruppo di musicisti, fra cui l'ex cantante dei Simply Red, Mick Hucknall, e gli Stereophonics, ci ha riprovato. La registrazione è avvenuta negli studi di Abbey Road a Londra, dove sono nati i grandi successi della band di Liverpool.

Non è stato facile per i musicisti di oggi, grandi nomi del pop, riprodurre l'impresa dei Beatles. La sessione, a cui hanno preso parte anche Kelly Jones e Joss Stone, si può ascoltare sul sito di BBC Radio 2. "Questa esperienza mi ha riportato ai miei esordi - ha spiegato Jones - quando avevi poco tempo a disposizione per registrare. Nei primi album dei Beatles si sente proprio quella grande energia dei loro inizi".