James Franco, sesso orale con le pistole

foto LaPresse Correlati PERVERSIONI E VIOLENZA

FRANCO IMITA BIEBER

TEPPISTE HOT IN VACANZA 11:56 - In "Spring Breakers" è circondato da quattro studentesse splendide e disinibite, ma per esigenze di copione James Franco si è dovuto accontentare di avere un menage con le sue pistole. L'attore è infatti protagonista di una sequenza in cui è obbligato a fare un "servizietto" alle sue armi: "E' stata la mia prima volta, credo di essere stato naturale" ha scherzato l'attore durante un'intervista al magazine "Details". - Inè circondato da quattro studentesse splendide e disinibite, ma per esigenze di copionesi è dovuto accontentare di avere. L'attore è infatti protagonista di una sequenza in cui è obbligato a fare un "servizietto" alle sue armi: "" ha scherzato l'attore durante un'intervista al magazine "Details".

In "Spring Breakers" James Franco interpreta Alien, un trafficante d'armi che aiuta quattro ragazze (Selena Gomez, Vanessa Hudgens, Ashley Benson e Rachel Korine) ad uscire di prigione. In cambio chiede loro di uccidere un suo nemico, ma le ragazze riescono a ribaltare la situazione e, in una delle scene più forti del film, obbligano il loro ricattatore a fare sesso orale con le pistole.



"Credo di essere stato molto naturale. Era la mia prima volta - ha scherzato l'attore sul magazine "Detalis" - Il film è un concentrato di cultura pop, ma è anche molto profondo. Alien è l'esempio di cosa succede se si avverassero tutti i nostri desideri: consumismo sfrenato, ego, sesso...".



"Spring Breakers" - presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia - uscirà in Italia il prossimo 7 marzo. Il film segue le vicende di quattro amiche che, in cerca di soldi per le vacanze di primavera, decidono di rapinare un fast-food. Vengono però arrestate e in cella conoscono Alien (James Franco), un trafficante d'armi che le coinvolgerà in un omicidio.