Brangelina, 3000 dollari a settimana per la figlia

A soli quattro anni ha già in tasca un contratto da 3.000 dollari a settimana. Vivienne, la piccola dei Brangelina, ha infatti avuto il suo 'battesimo del set' a fianco di mamma Angelina nel film "Maleficent". Un'interpretazione pagata a peso d'oro: oltre al cachet stellare, la piccola avrà diritto ad un rimborso giornaliero di 60 dollari. Pare inoltre che la Jolie abbia ritagliato dei ruoli anche per i fratellini Pax e Zahara.

In "Maleficent" - versione cinematografica de "La bella addormentata nel bosco" - la piccola di casa Brangelina interpreterà il personaggio di Aurora da bambina. Per la performance, a quanto riporta "TMZ", Vivienne riceverà un compenso di 3000 dollari a settimana, più un rimborso di 60 dollari al giorno. E per non fare favoritismi tra fratelli, pare che la Jolie abbia ritagliato alcune particine anche per i figli Pax e Zahara.



Il film vede per la prima volta dietro la macchina da presa Robert Stromberg, scenografo di "Avatar" e "Alice in Wonderland", e racconterà la celebre fiaba dal punto di vista della perfida strega Malefica (Angelina Jolie). Nei panni della principessina Aurora di alterneranno la piccola Vivienne (Aurora-bambina) e Elle Fanning (Aurora da grande).