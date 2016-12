Stop per Gaga: "Non riesco a camminare"

foto Twitter Correlati SEXY E PROVOCANTE

Stop forzato per Lady Gaga, che ha fatto saltare alcune date del suo tour per problemi di salute. Dopo aver occultato per molto tempo alcuni dolori cronici, ora la star esce allo scoperto e su Twitter spiega di non riuscire più a camminare. "Ho nascosto anche al mio staff le lesioni che ho da qualche tempo, non volevo deludere i miei fantastici fan - ha cinguettato - Dopo l'ultima serata, però, non riesco più a camminare".

"C'è uno spiacevole annuncio che devo fare e che riguarda la mia persona e Born This Ball. Sono così dispiaciuta, non trovo le parole per dirlo - ha fatto sapere Lady Gaga attraverso il suo profilo Twitter - Ho nascosto per qualche tempo le lesioni e i dolori, ma negli ultimi mesi sono peggiorati e dopo la scorsa serata non riesco più a camminare. Spero di guarire presto, odio tutta questa situazione e vi chiedo scusa".



Problemi di salute, quindi, per la Mamma Mostra, che ha annullato le tappe del Born This Ball Tour previste per le prossime settimane: "Spero che i fan di Chicago, Detroit e Hamilton mi possano perdonare, perchè per me è impossibile perdonarmi. Sono affranta e triste".



Nello specifico, miss Germanotta sarebbe affetta da un'infiammazione articolare: "A causa di una sinovite (grave infiammazione delle articolazione) il dottore ha prescritto a Gaga di posticipare i suoi concerti".