Rihanna, nuda in vasca per "Stay"

SEXY ANCHE CON LA MIMETICA 15:45 - Nuovo video per Rihanna. Dopo averlo cantato nella serata di premiazione per i Grammy Awards, la cantante ha lanciato la clip per il nuovo singolo "Stay", brano interpretato in coppia con MIkky Ekko. Un video essenziale al massimo, con Rihanna nuda nella vasca da bagno e la telecamera che indugia su di lei quasi tutto il tempo, principalmente in primo piano.

La nudità della cantante è in realtà solo intuita, quello che colpisce nel video è l'essenzialità della situazione e l'intensità dello sguardo di Rihanna.



D'altro canto questo è un pezzo che non richiede sobrietà e trasporto, come si notato anche dalla raffinata esecuzione sul palco dei Grammy.