Beyoncé: "Sono sexy, senza vergogna"

TRA PELLE E PIZZI 12:26 - Periodo davvero d'oro per Beyoncé. Dopo la performance al Super Bowl e l'annuncio del nuovo tour che la porterà in giro nel mondo, la cantante conquista la copertina di Vogue America. E per festeggiare la pop star si fa immortalare in vestaglia e lingerie e con un generoso décolleté. Ma quasi senza trucco. D'altronde la 31enne lo sa bene: per sedurre a volte basta davvero poco: "Mi sento più donna e non me ne vergogno".

Nella lunga intervista la cantante parla della figlia Blue Ivy nata un anno fa e del "giorno più bello della sua vita". Tanto che adesso Beyoncé pensa addirittura di replicare il lieto evento: "Voglio assolutamente un altro figlio, ma non so quando". Insomma, la cantante si sente più donna: "Il rapporto con il mio corpo è cambiato, ora mi sento più sicura. Non è questione di essere magri o grassi. Finalmente mi sento più femminile, più sensuale. E non me ne vergogno".