Mila Kunis: "Era meglio da single"

11:46 - La sua storia con Ashton Kutcher ha fatto il giro dei magazine di gossip di tutto il mondo che la indicano in procinto di sposarsi. Ma Mila Kunis ad "Allure" rilascia una strana intervista in cui confessa: "Mi piace essere single, è stato un periodo stupendo". E sfodera tutto il suo sex appeal con scollatura vertiginosa e gambe in vista. I maligni sostengono che è un messaggio per annunciare che è di nuovo sulla piazza. Sarà davvero così?

Mila parla anche della sua privacy che, a suo dire, viene violata ogni giorno: "In Rete si può vedere in quale Starbucks vado, quale palestra frequento. Cosa faccio di tutto il giorno. Mi espongo a un grande pericolo tutti i giorni e metto a repentaglio la vita delle persone che mi stanno vicine". Intanto l'attrice 30enne che nel 2012 è stata eletta "donna più sexy del pianeta", ha offerto la sua disponibilità per il ruolo di Anastasia Steele nel film erotico "50 sfumature di grigio". Doo sarà ancora più difficile proteggere la sua privacy.