Backstreet Boys, al via il documentario

16:30 - I Backstreet Boys sono pronti a diventare i protagonisti di un film. La band ha infatti dato il via libera per le riprese del documentario diretto da Stephen Kijak, che racconterà la storia del gruppo dagli esordi fino al presente. "Quando ho proposto il progetto si sono dimostrati molto disponibili a mettersi in gioco - ha spiegato il regista - Sono consapevoli che il film metterà in luce non solo i pregi, ma anche i loro difetti".

"I Backstreet Boys sono autentici ed è proprio questo il bello di lavorare con loro, esplorare il loro passato e gettare uno sguardo sui progetti futuri - ha confessato il regista - Sono disposti anche a dare un'immagine scomoda di loro stessi, pur di rendere il film più aderente possibile alla realtà".



"Fare un film è sempre stato il nostro sogno nel cassetto e adesso è il momento ideale - ha fatto sapere la band in un comunicato stampa - Kevin è tornato e stiamo preparando un nuovo album per il 20° anniversario. E' il momento giusto per condividere la nostra storia".



I Backstreet Boys hanno raggiunto il successo mondiale negli anni '90, con hit di successo come "Everybody (Backstreet's Back)" e "I Want It That Way". Il gruppo, nonostante la fine della collaborazione, non si è mai sciolto ufficialmente. Solo Kevin Scott Richardson ha lasciato la band nel 2006, per poi rientrare nel 2012.