Moglie di Hefner: "Il sesso? No comment"

E' il papà dell'erotismo moderno, ma gli anni si fanno sentire anche per Hugh Hefner, che ha alle spalle ben 87 primavere. Intervistata da Huffington Post, la coniglietta e moglie Chrystal ha infatti ammesso che a letto il patron di Playboy non fa proprio scintille. "E' nella fase della sua vita in cui gli piace stare accoccolato a guardare film - ha confessato, aggiungendo poi con una risata - Il sesso? No comment".

Un matrimonio all'insegna della castità quello di Hef, che ha portato all'altare la sua coniglietta Crystal (di 60 anni più giovane di lui) lo scorso gennaio. I due piccioncini amano infatti trascorrere serate "tranquille" rispetto al sesso sfrenato.



"Ora Hef è invecchiato ed è finita quella fase della sua vita tutta ragazze e cose del genere - fa sapere la signora Hefner all' "Huffington Post" - Ora gli piace di più starsene accollato a vedere un film o giocare a backgammon".



Le litigate, in questi anni, non sono certo mancate e durante queste crisi la coniglietta si era rivolta al re di Playboy con l'appellativo 'l'uomo dai due secondi'. "Quando ci siamo lasciati ho rilasciato interviste che non avrei dovuto rilasciare - precisa Crystal - Sono stata matta, ero nel mezzo di una rottura. Non averei mai dovuto dire cose del genere".