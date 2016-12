"La religiosa", amore lesbo tra suore

foto Da video Correlati LE FOTO DAL SET 10:55 - film-shock "La religiosa", in cui una madre priora si innamora di una giovane novizia. La protagonista, Isabelle Huppert, racconta il suo personaggio: "La sua passione per questa ragazza la rende umana. Non mi sono certo posta la questione di interpretare una donna innamorata di un'altra. La cosa è venuta facilmente, non c'è scandalo, è tutto molto naturale". Dopo l'onda erotica con ben tre film porno soft , al Festival di Berlino arriva anche il", in cui una madre priora si innamora di una giovane novizia. La protagonista,, racconta il suo personaggio: "La sua passione per questa ragazza la rende umana. Non mi sono certo posta la questione di interpretare una donna innamorata di un'altra. La cosa è venuta facilmente, non c'è scandalo, è tutto molto naturale".

Il film di Guillaume Nicloux racconta la melodrammatica storia di questa fanciulla (Suzanne Simonin, interpretata da Pauline Etienne) che contro la sua volontà viene rinchiusa dalla famiglia in convento. La sua volontà di non piegarsi a questa decisione renderà il suo vivere nel convento un vero inferno. Non gli verrà risparmiata ogni umiliazione e tortura, la Chiesa mostrerà tutto il suo integralismo fanatico di fronte a chi vuole trasgredire le sue regole. Nel cast del film Louise Bourgoin, nei panni di Christina la più crudele madri priore incontrate dalla giovane, Martina Gedeck nel ruolo dell'altrettanto cattiva madre di Suzanne e Gilles Cohen in quello del padre.