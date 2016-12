"Argo" trionfa anche ai Bafta

Tra gli altri vincitori degli "Oscar" britannici: Emmanuelle Riva come migliore attrice protagonista per "Amour", Christoph Waltz, miglior attore non protagonista per "Django Unchained" di Quentin Tarantino che ha vinto anche nella categoria di miglior sceneggiatura originale. Mentre il premio per la migliore sceneggiatura adattata è andato a "Silver Linings Playbook" di David O. Russell. Due premi anche all'ultimo film di 007, "Skyfall", nella categoria di miglior film britannico e migliore colonna sonora.