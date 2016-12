Grammy: il trionfo di Gotye, Black Keys e Fun

foto Ap/Lapresse Correlati LA GIOIA DEI VINCITORI

Sono stati assegnati nella notte a Los Angeles i Grammy Awards, gli Oscar della musica. Un'edizione molto equilibrata che non ha visto un artista prevalere nettamente sugli altri. Serata da ricordare per Gotye, premiato per la canzone "Somebody I Used To Know", miglior album alternative e come miglior duo pop. Album dell'anno "Babel" dei Mumford & Sons. In campo rock dominio dei Black Keys con tre Grammy.

Altri protagonisti indiscussi di questa 55.ma edizione dei Grammy sono stati i Fun, che si sono portati a casa due premi come rivelazione dell'anno e per la miglior canzone ("We are young").



Una cerimonia sotto tono, quasi informale, decisamente lontana dagli eccessi di alcune edizioni recenti. C'erano anche Rihanna e Chris Brown insieme, senza che la loro apparizione suscitasse troppo stupore.



Tante canzoni e qualche momento più piacevole di altri, come quando Justin Timberlake ha ricreato un'ambientazione anni '50, stile Rat Pack, per presentare insieme a Jay-Z ha il nuovo singolo "Suit & Tie", o quando Sting, Rihanna, Bruno Mars , Ziggy e Damian Marley hanno cantato un medley di canzoni reggae e il palco era tappezzato di immagini di Bob Marley, o ancora, quando Kelly Clarkson ha reso omaggio a Carole King cantando, impeccabilmente, la indimenticabile Natural Woman.



Sul fronte dei premi importante quello ricevuto da Adele, che con il grammofonino per "best pop solo performance" è diventata la seconda artista della storia, dopo Barbra Streisand, a vincere un Grammy in due edizioni consecutive.