Maledizione Grammy per Chris Brown

foto Ap/Lapresse Correlati SEXY RIHANNA 14:59 - Per Chris Brown la maledizione dei Grammy Awards si ripete. Perché al rapper gli Oscar della musica fanno proprio perdere la testa. Nella notte ha infatti distrutto la sua Porsche nera, esattamente quattro anni dopo aver picchiato a sangue la fidanzata (sono tornati insieme) Rihanna. Secondo il Los Angeles Times online, Chris - in gara con il suo ultimo album "Fortune" - ha perso il controllo della sua auto a causa dei paparazzi.

Nei giorni scorsi, Brown e Rihanna sono stati visti insieme al tribunale di Los Angeles, e lei gli aveva lanciato pubblicamente alcuni baci, come testimoniano le foto sui tabloid che hanno lasciato sotto shock l'America, dove nessuno ha dimenticato le immagini del volto tumefatto della cantante. A Brown viene contestato il fatto di non avere rispettato i termini della sua condanna, con tra l'altro 180 giorni di volontariato comunitario, mentendo sugli orari effettivamente prestati, e non di rado dimostrando atteggiamenti aggressivi in pubblico.