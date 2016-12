Adele guadagna 41 mila sterline al giorno

foto Twitter Correlati REGINA DELLA MUSICA 14:43 - Ha solo 24 anni eppure in un anno Adele è riuscita a diventare una delle cantanti più ricche. Conti in tasca, la neo-mamma ha già guadagnato ben 15 milioni di sterline. Non solo. Grazie alla famosa canzone "Someone like you" riesce a guadagnare addirittura 41 mila sterline al giorno. E adesso che farà il grande ritorno durante la cerimonia di premiazione degli Oscar la sua popolarità - e quindi anche il portafogli - crescerà ancora di più. - Ha solo 24 anni eppure in un annoè riuscita a diventare una delle cantanti più ricche. Conti in tasca, la neo-mamma ha già guadagnato ben. Non solo. Grazie alla famosa canzone "Someone like you" riesce a guadagnare addiritturaal giorno. E adesso che farà il grande ritorno durante la cerimonia di premiazione degli Oscar la sua popolarità - e quindi anche il portafogli - crescerà ancora di più.

Secondo il "Sun" addirittura la cantante vanta un conto in banca di ben 10 milioni e 300 mila sterline, senza dimenticare gli introiti, di circa 4 milioni e 600 mila sterline, per le royalties. Insomma la cantante, che non ama apparire in pubblico e che addirittura ha tenuto nascosto il nome del suo primo figlio nato poche settimane fa, non ha di che lamentarsi.