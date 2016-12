Marco Mengoni: "Lo confesso, sono sereno"

foto Ufficio stampa Correlati VOCE E TALENTO 09:24 - La parola d'ordine per Marco Mengoni in questo momento è: serenità. Il cantante torna a Sanremo dopo il terzo posto nel 2010 con "Credimi ancora". Due i brani in gara: "L'essenziale" scritto con Casalino e "Bellissimo" di Gianna Nannini e Pacifico. L'incontro con Gianna è avvenuto in un cortile, per caso e il suo brano "Bellissimo è anche lo stato in cui mi trovo oggi", dice a Tgcom24. Il nuovo cd esce a marzo. - La parola d'ordine perin questo momento è: serenità. Il cantante torna a Sanremo dopo il terzo posto nel 2010 con "Credimi ancora". Due i brani in gara: "L'essenziale" scritto con Casalino e "Bellissimo" di Gianna Nannini e Pacifico. L'incontro con Gianna è avvenuto in un cortile, per caso e il suo brano "Bellissimo è anche lo stato in cui mi trovo oggi", dice. Il nuovo cd esce a marzo.

Cos'è successo dopo la pubblicazione del tuo album "Solo 2.0"?

"Solo 2.0" è un album in cui è vero, ci ho messo la faccia, in cui ho sperimentato e rischiato, come sempre faccio nella vita. E questo "figlio" mi ha portato al nascituro che verrà.



Quali sono le novità di questo nuovo album in uscita a marzo?

Il mio nuovo produttore è Michele Canova. E' stato bello confrontarmi con un colosso come lui... Se dovessi dare una definizione del lavoro posso dire che in questo album ci siamo settati sulla concretezza. Abbiamo cercato di dare alla mia voce modi diversi di esistere e abbiamo cercato di rappresentare il mood che sto vivendo oggi: la serenità.



Com'è nata la collaborazione con Casalino per "L'essenziale"?

Mi è arrivato il provino del pezzo quasi casualmente. All'inizio non mi ha sconvolto. Poi però interpretandolo e mettendoci le mani, riscrivendolo insieme agli altri due autori è quasi diventato una seconda pelle. Un'ossessione. Bellissima.



La canzone inizia con "non accetterò un altro errore di valutazione". A te è capitato di farne?

Gli errori di valutazione credo siano insiti nell'essere umano, l'importante è cambiare idea o comunque accorgersi che si ha sbagliato. Solo gli stupidi non lo fanno.



Quando hai incontrato Gianna Nannini?

Si trovava nello studio accanto al mio e mentre lei finiva il suo disco io lo stavo iniziando. Ci siamo incontrati casualmente nel cortile e da lì, è partito tutto. A distanza di pochi giorni mi ha fatto sentire questo pezzo, io ovviamente mi sono sentito onorato di ricevere un suo brano. Mi è piaciuto poi sentirci, anche via Skype per confrontarci sull'interpretazione, su come usare la voce...



E' una canzone d'amore anche con risvolti sexy con "rimani addosso proteggimi dal mio dolore dalle parole"...

Quando interpreti un pezzo scritto da altri metti sempre comunque qualcosa di te. Il "bellissimo" di questo pezzo può essere interpretato come la vita in genere, che ti porta a conoscere, a condividere a vivere appunto. Bellissimo è anche lo stato in cui mi trovo oggi, oggi che presento a Sanremo questo mio nuovo album che uscirà.

Andrea Conti