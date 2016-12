Molinari e Cincotti: "Noi come Lady Gaga..."

foto Ufficio stampa Correlati BELLI E SIMPATICI 14:07 - Simona Molinari e Peter Cincotti tornano a fare coppia dopo "In cerca di te" e sbarcano a Sanremo con i brani "La felicità" e "Dr. Jekyll Mr. Hyde" di Lelio Luttazzi. I due si sorridono, scherzano come fratello e sorella. "Sarei una sua ottima spalla comica", dice Simona su Peter e lui ricambia: "Amo le ragazze come lei che mangiano di gusto". I due si presenteranno sul palco sexy e swing: "Ma Peter sarà un po' Lady Gaga", punzecchia Simona. tornano a fare coppia dopo "In cerca di te" e sbarcano a Sanremo con i brani" e "" di. I due si sorridono, scherzano come fratello e sorella. "Sarei una sua ottima spalla comica", dice Simona su Peter e lui ricambia: "Amo le ragazze come lei che mangiano di gusto". I due si presenteranno sul palco sexy e swing: "Ma Peter sarà un po' Lady Gaga", punzecchia Simona.

Nella serata di venerdì 15 febbraio Sanremo Story Simona Molinari e Peter Cincotti si esibiranno in "Tua" di Jula De Palma, accompagnate da Franco Cerri, jazzista milanese di fama internazionale. "Con Peter abbiamo fatto le prove l'altro giorno e viene benissimo, siamo molto felici di aver scelto questo brano così diverso anche dai due brani che portiamo al Festival", spiega Simona. La cantante si prepara a salire sul palco vestita da Antonio Martino, "un giovane e bravo stilista" e sarà molto sensuale e "swing" come le canzoni che canteranno richiedono. E Peter? "Ah io sarò vestito come Lady Gaga", dice il cantautore italo-americano scherzando.



Peter, che ha al suo attivo quattro album ed è apprezzato dal mondo jazz, conosce molto bene il nostro Paese anche perché ha origini napoletane e piacentine: "Sto imparando poco a poco a parlare in italiano anche se sono innamorato non solo del vostro cibo ma anche del calore e del valore dell'amicizia". E c'è da crederci perché ogni volta che arriva nel nostro Paese posta la foto del cibo su Facebook. A proposito di valori Peter è molto legato alla sorella con cui ha iniziato a scrivere musical inediti. "Adesso abbiamo creato un'opera musicale sceneggiata da lei e musicata da me - racconta - che presenteremo a un Festival. Mi piacerebbe recitare in un musical, quando vedo quattordici cantanti che cantano le mie canzoni mi sale il panico e l'altra volta sono addirittura uscito dal teatro!". Simona e Peter sicuramente faranno qualche concerto insieme e forse sarà in occasione del Metropolis Tour di Cincotti che sbarca il 13 aprile al Teatro Trianon di Napoli, il 14 all'Auditorium Parco della Musica di Roma e il 14 al Gran Teatro Geox di Padova. "Ma torno in estate e a Milano suonerò sicuramente", assicura.



Simona ha presentato l'album "Dr. Jekyll Mr. Hyde”"in uscita il 14 febbraio. In tutto undici tracce e molte collaborazioni. Oltre a Cincotti , protagonista anche in un altro duetto “Non so dirti no ("A long way from home") di cui firma parole e musica, sono presenti Gilberto Gil in “Sampa Milano”, scritta dall’artista brasiliano per un gemellaggio tra Italia e Brasile e tradotta da Simona. Lelio Luttazzi che è presente in “Buonanotte Rossana” sia come autore del brano, sia nella registrazione originale del suo piano, Roberto Gatto alla batteria in “Where the clouds go” e in “Sampa Milano” e il gruppo torinese The Sweet Life Society con Frank Armocida in “Gran Balon”.

