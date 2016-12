Marilyn Manson, collasso durante il concerto

foto Da video Correlati MANSON CROLLA A TERRA

16:05

, durante un concerto a Saskatoon, in Canada. Il cantante, nel mezzo dell'esibizione di "Beautiful People", ha iniziato a vomitare per poi crollare a terra. Per il rocker, che ora sta bene,. I soccorsi sono stati tardivi perchèconfezionato apposta per lo show.