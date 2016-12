Bolle si trasforma nel gobbo Quasimodo

foto Twitter Correlati SCHERZA SU TWITTER

LE PROVE

SUL PALCO 10:35 - Dal 10 febbraio al 5 marzo è in scena al Teatro della Scala il balletto di Roland Petit "Notre-Dame de Paris", ispirato al romanzo di Victor Hugo. Nel ruolo di Quasimodo le etoile Massimo Murru (19, 21 febbraio) e Roberto Bolle (10, 14, 16 febbraio). "Ho sempre interpretato ruoli giocati sulla bellezza fisica, sull'armonia - dice Bolle -. Quasimodo è brutto e deve tirar fuori la bellezza interiore per conquistare il pubblic". - Dal 10 febbraio al 5 marzo è in scena al Teatro della Scala il balletto di", ispirato al romanzo di. Nel ruolo di Quasimodo le etoile(19, 21 febbraio) e(10, 14, 16 febbraio). "Ho sempre interpretato ruoli giocati sulla bellezza fisica, sull'armonia - dice Bolle -. Quasimodo è brutto e deve tirar fuori la bellezza interiore per conquistare il pubblic".

"E' un ruolo che mi è piaciuto tantissimo dalla prima volta che l'ho visto ballare - dice Bolle -. Il direttore Vaziev forse pensava di farmi fare Frollo" ma, secondo Bolle, il ruolo di Quasimodo è più intenso e importante a questo punto della sua carriera. Roland Petit ideò questo balletto per danzarlo lui stesso, nel 1965 all'Opera di Parigi, con le musiche di Maurice Jarre, le scene di René Allio e i costumi di Yves Saint-Laurent. "E lui - ha ricordato Luigi Bonino, che cura la supervisione coreografica - definiva Quasimodo un principe con una spalla su".



Le recite di apertura (10 febbraio alle ore 15, e le sere del 14 e 16 febbraio) vedono Natalia Osipova e Roberto Bolle in un duplice debutto: come coppia, non avendo mai danzato insieme prima d’ora, e come interpretazione: per la prima volta daranno vita ai personaggi di Esmeralda e di Quasimodo. Accanto a loro, saranno Mick Zeni, che torna in scena nel ruolo di Frollo, già interpretato in precedenza, e Eris Nezha in debutto in quello di Phoebus.



Il ruolo di Quasimodo è già stato cavallo di battaglia di Massimo Murru fin dalla prima presentazione, nel 1998, al Teatro alla Scala. Lo riprenderà, nelle recite del 19 e 21 febbraio. Sarà invece un debutto assoluto, la sera del 1 e del 5 marzo, per Ivan Vasiliev, per la prima volta sul palcoscenico della Scala, e per la prima volta impegnato in questo balletto. E sarà Petra Conti a rivestire il ruolo di Esmeralda con entrambi questi straordinari artisti. Nelle recite del 19 e 21 (con Massimo Murru e Petra Conti) Eris Nezha si cimenterà nel ruolo di Frollo, mentre Phoebus sarà Marco Agostino. Nelle recite del 1 e 5 marzo, (accanto a Petra Conti e Ivan Vasiliev) Nezha riprenderà il ruolo di Phoebus mentre Frollo sarà Antonino Sutera. Nella recita del 23 febbraio e anche nella pomeridiana “Invito alla Scala” del 1 marzo, il neo-solista Claudio Coviello, nel ruolo di Quasimodo, accanto a Lusymay Di Stefano/Esmeralda. Lo scorso autunno, da poco uscita dalla Scuola di ballo, già si era segnalata, in "Raymonda" come solista del pas classique Hongrois. Accanto a loro Marco Agostino (Phoebus) e Antonino Sutera (Frollo).



INFORMAZIONI Biglietti da 127 a 11 euro più prevendita Per informazioni: tel. 02/72003744 www.teatroallascala.org